В Саранске на молодежном театральном фестивале покажут 12 спектаклей

С 27 сентября по 1 октября 2023 года в Саранске вновь пройдет Всероссийский молодежный театральный фестиваль «Худсовет».

По информации Министерства культуры, национальной политики и архивного дела РМ, участниками фестиваля станут профессиональные коллективы из разных регионов нашей страны.

Зрителей ждут 12 спектаклей из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Ульяновска, Челябинска, Самары, Твери. Проект реализуется при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В рамках проекта создан сайт фестиваля, где есть возможность купить билеты на спектакли - hsfest.ru