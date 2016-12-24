В Саранске на молодежном театральном фестивале покажут 12 спектаклей

Культура

С 27 сентября по 1 октября 2023 года в Саранске вновь пройдет Всероссийский молодежный театральный фестиваль «Худсовет». 

По информации Министерства культуры, национальной политики и архивного дела РМ, участниками фестиваля станут профессиональные коллективы из разных регионов нашей страны.

Зрителей ждут 12 спектаклей из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Ульяновска, Челябинска, Самары, Твери. Проект реализуется при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В рамках проекта создан сайт фестиваля, где есть возможность купить билеты на спектакли - hsfest.ru

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