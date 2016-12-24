В Администрации Саранска прошло заседание координационного совета по взаимодействию с Российским движением детей и молодежи

Об этом в телеграм сообщил мэр города Игорь Асабин.

«Сегодня провёл первое заседание координационного совета по взаимодействию с Российским движением детей и молодёжи г.о. Саранск.

Российское движение детей и молодежи «Движение первых» было создано больше года назад. Школьница из Севастополя Диана Красовская на заседании наблюдательного совета АНО «Россия - страна возможностей» предложила создать детское движение, которое бы объединило ребят со всей России. Идею поддержал Президент Российской Федерации Владимир Путин. Первичные отделения сегодня созданы во всех школах Саранска.

Считаю принципиально важным, чтобы «Движение первых» развивалось в партнёрстве с детьми. Именно они здесь главные действующие лица. Всё зависит от их инициативы, желания, энергии, а наша задача – помочь в реализации идей и направить подрастающее поколение по правильному пути.

Участниками заседания координационного совета стали представители детских организаций и сообществ города. Ученик лицея №43 Рузанов Денис - участник первого Всероссийского съезда РДДМ. Вдохновившись этим событием выступил с предложением и стал инициатором открытия Движения первых на базе лицея. Также Денис выиграл грант, на эти средства в лицее будет организован отряд волонтёров «Изумрудная сова». Ученица школы № 39 Оля Веретенникова - победитель Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди школьников 5-7 классов. Ребята рассказали в каких направлениях они реализовали себя благодаря собственной инициативе, трудолюбию и помощи педагогов и наставников.

Движение первых должно стать драйвером просветительской работы в молодежной среде. Очень важно здесь объединить усилия всех образовательных структур, идти вместе в одном направлении.

На первом заседании выбрали состав координационного совета. Обязанности председателя общим голосованием возложили на Наталью Федоськину, специалиста по организации работы РДДМ «Движение первых» в г.о. Саранск.

Намечены большие планы по реализации молодежных проектов и активностей. Желаю «Движению первых» плодотворной работы и успехов в реализации самых смелых проектов».