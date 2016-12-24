В Саранске задумались о подготовке ПСД на строительство автомобильных дорог и тротуаров в поселке Пушкино

Глава города Игорь Асабин сообщил в телеграм о встрече с жителями поселка Пушкино.

«Сегодня встретился с жителями поселка Пушкино г.о. Саранск, которые во время прямого эфира Главы региона Артёма Здунова обозначили проблему отсутствия автомобильных дорог в посёлке, где в 2015-2018 годах выдавали земельные участки многодетным семьям.

Обсудили основные проблемы жителей поселка. Сама местность жителям нравится, многие уже построили дома, но постоянному проживанию мешает отсутствие асфальтированной дороги.

По результатам встречи поручил ответственным сотрудникам Администрации г.о. Саранск до 20 сентября определить размер и источник финансирования работ по подготовке проектно-сметной документации на строительство автомобильных дорог и тротуаров в п. Пушкино.

Договорились с жителями встретиться повторно в сентябре по результатам выполнения поручений сотрудниками Администрации г.о. Саранск».