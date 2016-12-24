В Саранске откроется персональная выставка мастера тавлинской резьбы Александра Рябова

10 августа в Мордовском краеведческом музее имени И.Д. Воронина откроется персональная выставка народного мастера России, Заслуженного работника культуры Республики Мордовия, члена Союза тавлинских мастеров «Эрьмезь», кандидата культурологии Александра Рябова. Выставка включена в перечень культурных мероприятий, приуроченных к полуфиналу II Всероссийского форума финно-угорских народов «Этнокультурное многообразие России: современные вызовы и перспективы развития». Напомним, он пройдет в Мордовии 16–19 августа.

В экспозиции будет представлено более 80 работ. В своих произведениях Александр Рябов воплощает этническую тематику – историю и быт мордовского народа, национальные мифы и легенды. В некоторые работы мастер вводит декоративные элементы лаконичного орнамента эрзянской вышивки, использует дополнительные материалы: лыко, пеньку, холст.

Александр Рябов родился 4 марта 1968 года в эрзянском селе Подлесная Тавла Кочкуровского района Мордовии. Среднее художественное образование получил в Саранском художественном училище имени Ф.В. Сычкова. В 2010 году окончил архитектурно-строительный факультет МГУ имени Н.П. Огарёва. С 1999 года работает в творческом объединении «Эрьмезь» в селе Подлесная Тавла. С 2006 года преподает резьбу по дереву в Детской художественной школе № 4. Его творчество отличает поиск оригинальных выразительных форм, сюжетных линий, художественных решений, которые органично согласуются со стилем тавлинской школы резьбы по дереву.

Выставка будет работать по 30 сентября.