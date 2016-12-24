Команда Управления Росгвардии по РМ победила на Чемпионате Приволжского округа войск национальной гвардии по мини-футболу

За почетный трофей турнира в Ульяновске боролись 16 команд от воинских частей, соединений и территориальных управлений Приволжского округа Росгвардии.

За выход из группы команда Управления Росгвардии по Республике Мордовия сыграла со сборными из Перми, Чувашии, Башкортостана и в/ч из Уфы. Во всех четырех матчах спортсмены из региона-13 одержали уверенную победу.

В полуфинале футболисты из Мордовии сыграли вничью со сборной Удмуртии и выиграли у коллег из Саратова, а в финале обыграли команду из Чувашии.

В итоговом протоколе места распределились следующим образом: На высшую ступень пьедестала поднялась команда из Республики Мордовия, «серебро» досталось их коллегам из Чувашской Республики, «бронза» - футболистам Управления Росгвардии по Удмуртской Республике.

Лучшим голкипером по итогам турнира признан капитан полиции Сергей Кашицин из сборной Мордовии.

Победителям и призерам чемпионата вручили медали, кубки и грамоты.