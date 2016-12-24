В Мордовии откроется Центр военно-патриотического воспитания «Авангард»

По инициативе Президента России Владимира Путина по всей стране создаются учебно-методические центры военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». В конце сентября такой центр заработает и в Мордовии. Об этом шла речь на совещании у Главы республики 8 августа.

Как рассказала первый вице-премьер Галина Лотванова, основные направления деятельности УМЦ «Авангард» - проведение учебных сборов по основам военной службы и военно-патриотических лагерей в период школьных каникул, а также методическая подготовка организаторов военно-патриотической работы и преподавателей ОБЖ.

Центр «Авангард» будет работать на базе летнего оздоровительного лагеря «Вастома» в Ичалковском районе и станет базовой площадкой для всего военно-патриотического образовательного направления в республике. Артём Здунов подчеркнул: специалисты Центра «Авангард» смогут проводить обучающие курсы и для других детских лагерей и тематических смен. «Ребятам же всегда интересно научиться летом чему-нибудь новому», - сказал он.

Министр образования Мордовии Елена Солдатова сообщила, что центр начнет работать в конце сентября. Его возглавит Дмитрий Тагаев - учитель информатики и физической культуры школы № 24 г. Саранска.

На совещании обсудили вопросы кадрового обеспечения центра, оснащения учебным и спортивным оборудованием. Елена Солдатова поблагодарила Главу Мордовии за привлечение спонсорских средств на оборудование стрелкового тира.