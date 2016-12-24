Артём Здунов и первый замминистра МЧС Беларуси Александр Худолеев обсудили вопросы взаимодействия

В Мордовии в эти дни проходит чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту среди юношей и девушек. В заключительный день состязаний, 8 августа, Глава Мордовии Артём Здунов встретился с руководителями пожарно-спасательных ведомств стран-участниц соревнований.

Приветствуя первого заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Александра Худолеева, руководитель республики поблагодарил его за личное участие в мероприятии.

«Важно дать совместную оценку прошедшему чемпионату. Движение растет, но вместе с тем понимаем, что необходимо добавить число стран, принимающих участие в такого рода состязаниях, чтобы вывести их на самый высокий уровень. Всей необходимой для этого инфраструктурой республика обладает», - отметил Артём Здунов.

Александр Худолеев передал впечатления от пребывания в Мордовии участников белорусской команды – дети довольны, испытали яркие эмоции, программа пребывания в регионе разнообразная и насыщенная.

«Мы тщательно изучили вашу инфраструктуру и сделали вывод, что нам есть чему поучиться. Обмен опытом – залог высоких достижений и успеха проведения таких соревнований. Самое главное - привлекая детей к пожарно-спасательному спорту, мы закладываем в молодое поколение навыки поведения в чрезвычайных ситуациях, делаем вклад в безопасность», - подчеркнул первый заместитель министра.

Стороны обсудили экономическое взаимодействие промышленных предприятий Беларуси и Мордовии, а также усиление контактов в сфере образования и повышения навыков для студентов и специалистов подразделений сферы ЧС.

Представитель белорусской стороны выступил с предложением наладить прямое взаимодействие по обмену информацией о чрезвычайных ситуациях – это позволит действовать на опережение в принятии необходимых решений. Тема туризма также прозвучала в обсуждении – прорабатывается вопрос введения авиасообщения между Саранском и Минском.

Также Александр Худолеев пригласил Артёма Здунова посетить Образовательный центр безопасности жизнедеятельности Республики Беларусь.