В Мордовии пройдет Всероссийский молодежный фестиваль национальных культур «Мы вместе!»

С 18 по 19 августа Мордовия будет принимать Всероссийский молодежный фестиваль национальных культур «Мы вместе!». Он состоится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В мероприятии примут участие молодые коллективы из 9 регионов Российской Федерации, в том числе из Донецкой Народной Республики.

Фестивальные события развернутся на шести основных площадках Саранска. Здесь пройдут выступления молодежных коллективов, патриотические интерактивные проекты, презентация локальных брендов территорий муниципальных районов республики, выставка народных художественных промыслов и ремесел «ТЕВ», фестиваль-конкурс резчиков по дереву «Поющее дерево» и др.



Кульминацией фестиваля станет арт-марафон «Мы вместе!», который пройдет 18 августа с 15.00 до 23.00 на Советской площади.

19 августа фестиваль продолжится в муниципальных районах республики.

Подробная программа мероприятий в Саранске и районах республики доступна по ссылке - https://vk.cc/cpZGTo.