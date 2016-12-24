В Саранске завершается капитальный ремонт школы №1

Капитальный ремонт саранской школы №1 подходит к завершению. Работы ведутся в рамках государственной программы «Развитие образования». Завершить их планируется до 1 сентября.

Строители заменили системы отопления и электроснабжения. Обновлен фасад здания, окна и напольные покрытия. Ведутся работы по отделке потолков. В школе обновится и материально-техническая база. Закуплены интерактивные доски, проекторы, компьютеры и музыкальное оборудование.

Также в образовательном учреждении появятся кабинеты для занятия современными технологиями, комната творческих инициатив, дополнительные места для проведения опытов в кабинете биологии и т.д.