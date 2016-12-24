При расчистке русла реки Саранка обнаружены заброшенные родники

В пятницу Глава Мордовии Артём Здунов проинспектировал ход расчистки русла реки Саранка. Насколько успешно и качественно ведутся работы, начатые в августе прошлого года, вместе с руководителем региона посмотрели глава Саранска Игорь Асабин и Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Мордовии Адель Галиуллин, а также координатор проекта «Друзья Саранки» Евгений Ширчков.



Проект по приведению в порядок русла Саранки, проходящей по историческому центру города в районе Парка отдыха им.Пушкина, включает расчистку русла от илистых и донных отложений, а также благоустройство береговой линии на этом участке. Стоимость работ оценена в сумму свыше 54 млн. рублей. На сегодня из планируемых 61 тыс кубометров илистых отложений и донных наносов, которые негативно воздействуют на окружающую среду, а значит и здоровье жителей Саранска, уже извлечено более 47 тыс. кубометров. По технологии вся эта грязь вначале обеззараживается на специальных площадках, а затем вывозится на полигон ТКО.

На сегодня расчищено уже порядка 6 км дна и на такой же протяженности берега Саранки освобождены от сорных зарослей. По контракту все работы должны быть завершены до 17 ноября текущего года. Но руководитель подрядной организации ООО «Перспектива» обещает завершить проект раньше.



«Река на 80% ожила, увеличилась скорость течения. Большая работа проведена в верховьях реки. Как выяснилось, Саранку никогда не чистили… Вскрылись родники, которые были просто забиты грязью и илом. Сейчас мы возвращаем горожанам чистую воду», - сказал Артём Здунов, оценивая проведенную работу.

Специалистам также поручено провести исследования и выяснить, какие сбросы приводят к загрязнению Саранки. «С этим нужно разбираться. Река не должна нести угрозу ни людям, ни животным», - подчеркнул Глава Мордовии.

Администрации города была поставлена задача предложить варианты благоустройства расчищенных склонов Саранки, здесь должны быть клумбы, малые архитектурные формы. Решено, что расчистку русла необходимо продолжить и ниже моста, примерно на 150 метров. Также Артём Здунов поручил Игорю Асабину предусмотреть мероприятия по текущему содержанию Саранки: «За рекой нужно постоянно следить, она должна всегда быть в нормальном состоянии».



Напомним, работы по расчистке русла реки Саранка стали возможными благодаря федеральному проекту «Сохранение уникальных водных объектов», реализуемого в рамках президентского нацпроекта «Экология».

Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Мордовии Адель Галиуллин отметил, что в Саранске аналогичные работы проведут на реках Инсар и Тавла: «Тавлу начали чистить этой весной, по Инсару уже разработана ПСД. По республике у нас в плане порядка 3-4 переходящих и новых объектов. В последнее время в республике уделяется очень большое внимание именно малым рекам, поэтому работа будет продолжена и в дальнейшем».