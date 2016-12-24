Русло реки Саранки расчищено на 90%

Об этом в телеграм сообщил глава города Игорь Асабин.

«Сегодня с Главой Республики Артёмом Алексеевичем Здуновым оценили ход работ по расчистке русла реки Саранки.

Подрядная организация ООО «Перспектива» приступила к работам в конце августа 2022 года. На данный момент специалисты выполнили расчистку на 90%.

Русло освободили от древесно-кустарниковой растительности и иловых отложений, из-за которых река обмелела.

Расчистка реки позволит значительно улучшить качество воды в водоёме. Весь объем работ планируется завершить до зимы.

После расчистки русла будем планировать благоустройство набережной. Уверен, что на этой территории можно воплотить самые интересные проекты и создать новое пространство для отдыха горожан.

Работы по расчистке Саранки проводятся по нацпроекту «Экология», инициированного президентом России Владимиром Путиным».