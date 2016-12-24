Русло реки Саранки расчищено на 90%

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Глава Мордовии Артём Здунов ответил на вопросы жителей республики
Об этом в телеграм сообщил глава города Игорь Асабин.
«Сегодня с Главой Республики Артёмом Алексеевичем Здуновым оценили ход работ по расчистке русла реки Саранки.
Подрядная организация ООО «Перспектива» приступила к работам в конце августа 2022 года. На данный момент специалисты выполнили расчистку на 90%.
Русло освободили от древесно-кустарниковой растительности и иловых отложений, из-за которых река обмелела.
Расчистка реки позволит значительно улучшить качество воды в водоёме. Весь объем работ планируется завершить до зимы.
После расчистки русла будем планировать благоустройство набережной. Уверен, что на этой территории можно воплотить самые интересные проекты и создать новое пространство для отдыха горожан.
Работы по расчистке Саранки проводятся по нацпроекту «Экология», инициированного президентом России Владимиром Путиным».
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Глава Мордовии Артём Здунов ответил на вопросы жителей республики
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