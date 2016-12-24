Артём Здунов встретился с детьми из Каланчакского округа, отдыхающими в Мордовии

4 августа Глава Мордовии Артём Здунов побывал в санатории «Лесная сказка», где встретился с детьми, приехавшими на летний отдых из Каланчакского округа Херсонской области. С 17 июля по 11 августа ребята с подшефной территории по приглашению руководителя республики проводят летние каникулы в оздоровительном учреждении Саранска. Для 76 детей, подростков и 18 сопровождающих организована не только развлекательная и образовательная программы, но и оздоровительные процедуры.



По лицам детей было видно, что отдых в Мордовии им очень по душе. Они уже побывали на экскурсии в музее имени С.Д. Эрьзи, краеведческом музее, Санаксарском монастыре в Темниковском районе, приняли участие в мастер-классах и мероприятиях «Движения первых» и детского Технопарка, познакомились с историей мордовского края. Дети и взрослые поблагодарили Главу республики за такую возможность и весь персонал санатория за внимание и заботу.



Артём Здунов поинтересовался у ребят, как проходит отдых, как заполнен день и какие будут пожелания на оставшееся время отдыха.

Среди прозвучавших просьб – побывать в цирке на воде, который в данный момент гастролирует в Саранске, а также посетить Кафедральный собор святого праведного воина Феодора Ушакова. Артём Здунов пообещал, что уже в ближайшие дни это будет организовано.

Было отмечено, что школа в селе Максима Горького Каланчакского округа совсем скоро будет носить имя адмирала Федора Ушакова. Руководитель региона отметил, что в обязательном порядке школьникам нужно рассказывать о подвигах великого флотоводца.



Руководитель Юнармейского движения Горьковской школы Каланчакского округа Виталий Типтев обратился к Главе Мордовии с просьбой восстановить в Каланчаке работу музыкальной школы. Он также рассказал, что уже в санатории ребята записали песню, которую отправили на всероссийский конкурс военно-морской песни, где она заняла первое место.

Артём Здунов поддержал эту инициативу возрождения музыкальной школы, но подчеркнул, что предварительно нужно отработать кадровую составляющую этой работы. Пока же ребята попросили подарить им гитару – одна из отдыхающих девочек прекрасно владеет инструментом. Вопрос Главой Мордовии был решен немедленно – уже сегодня инструмент будет у детворы. Также как и мороженое, о котором попросили ребята. Лакомство гостям из Каланчака передала агрофирма «Норов».



Особой темой для обсуждения стали книги для каланчакской библиотеки. Сбор литературы активно ведется в Мордовии и часть книг уже была отправлена на освобожденную территорию. Этого не совсем достаточно и сбор продолжается. Все книги будут оправлены в Каланчак.

Жители Каланчака поблагодарили Главу Мордовии не только за отдых, но и за открывшийся на родине магазин «Мордовия». «Родственники рассказывают нам, что продукты все свежие, вкусные. Для нас это очень важно», - отметили собравшиеся.



«Санаторий замечательный, но очень бы хотелось, чтобы здесь появилась современная детская площадка, заработал бассейн, было облагорожено футбольное поле – после дождей нашим футболистам нечем заняться», - поделилась переживаниями одна из сопровождающих детскую группу.

Глава Мордовии осмотрел помещения санатория, бассейн и футбольное поле. Поручения по необходимым работам были даны тут же: на территории появится детский игровой комплекс, будут отремонтированы бассейн и кровля, приведено в нормативное состояние футбольное поле.



На память об отдыхе в Мордовии ребята получили обереги из символа республики – мореного дуба. Кроме того, Артём Здунов пригласил гостей из Каланчака посетить чемпионат мира по пожарной-спасительному спорту, который стартует в Мордовии в предстоящую субботу.