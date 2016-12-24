В Саранск приедут юнармейцы из Запорожья и Донецка

1 августа Глава Мордовии Артём Здунов побывал в Пензенской области на открытии юнармейских военно-патриотических сборов «Гвардеец» Приволжского федерального округа. Напомним, этот проект реализуется с 2013 года под патронатом полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова.

В этом году в сборах принимают участие команды Донецкой народной республики и Запорожской области. Глава Мордовии пообщался с ребятами из новых территорий и пригласил их в Мордовию познакомиться с республикой и ее достопримечательностями. Юнармейцы приняли приглашение Артёма Здунова. В Саранск они приедут 5 августа.

Гостей ждет насыщенная программа. Ребята увидят знаковые туристические места столицы Мордовии. Для них будут организованы экскурсии по Советской Площади и Площади Победы, по Мемориальному музею военного и трудового подвига 1941–1945 гг, по Кафедральному собору святого праведного воина Феодора Ушакова (с подъемом на обзорную площадку). Также юнармейцы посетят Краеведческий музей им. И.Д. Воронина, стадион «Мордовия Арена» и примут участие в открытии Чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту.

«Я прошу всех, кто будет задействован, организовать для ребят гостеприимную, позитивную встречу, чтобы они окунулись в атмосферу республики. Давайте поможем им влиться в общие ряды нашей большой Родины», - подчеркнул Артём Здунов.