В Саранске проходит скульптурный симпозиум фестиваля «дERZай»

В центре столицы Мордовии на ул. Кавказской (парковочная площадка отеля Radisson Saransk) создаются скульптурные композиции в рамках Межрегионального фестиваля имени Степана Эрьзи «дERZай».

В Мордовию приехали 5 именитых скульпторов из Москвы, Санкт-Петербурга, Северной Осетии, Дагестана и Владимира. В течение трех недель они будут создавать свои оригинальные произведения, которые украсят столицу Мордовии. В этом им помогают 4 студента московских вузов. Ребята учатся работать с камнем и перенимают знания у лучших мастеров нашей страны.

Скульптуры создаются из известняка. Он считается самым «податливым» камнем – хорошо раскалывается, режется и пилится. Благодаря его качествам, произведение можно создать в короткие сроки. Пока что мастера лишь на начальном этапе. Впереди самое интересное - проработка мелких деталей. А в самом конце итоговая скульптура будет обработана специальными составами, чтобы обезопасить от воздействия воды и выхлопных газов.

Понаблюдать за процессом и пообщаться с ведущими российскими ваятелями лично может любой желающий до 20 августа. После этого готовые скульптуры украсят площадку перед Музеем им. С.Д. Эрьзи.

Напомним, Межрегиональный фестиваль имени Степана Эрьзи «дERZай» проводится на средства Президентского фонда культурных инициатив на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Его организаторами выступают Мордовский республиканский музей изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи и региональная организация «Российского союза Молодежи».

Скульптурный симпозиум является ключевым событием проекта, благодаря которому в Саранске появится еще одно культурное пространство, скульптурами которого смогут любоваться жители и гости столицы Мордовии.