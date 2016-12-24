Мордовское книжное издательство выпустит сказки Пушкина на эрзянском языке

Мордовское книжное издательство готовит к выпуску стихи-сказки великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина на эрзянском языке. На мордовском можно будет прочитать «Сказку о рыбаке и рыбке» («Ёвкс калонь кундыцядо ды калнэде») и «Сказку о мертвой царевне и семи богатырях» («Ёвкс кулозь царевнадо ды сисем богатырьде»).

Перевод произведений осуществил член Союза писателей СССР, сын талантливой народной сказительницы Ефимии Петровны Кривошеевой - Илья Кривошеев. Напомним, он печатался под псевдонимом Илька Морыця. От матери будущий поэт унаследовал любовь к родному языку и к поэзии.

Сказки «Ёвкс калонь кундыцядо ды калнэде» (Сказка о рыбаке и рыбке) и «Ёвкс кулозь царевнадо ды сисем богатырьде» (Сказка о мертвой царевне и семи богатырях) Илья Петрович перевел на свой родной эрзянский язык еще в 1937 году. До настоящего времени они не были напечатаны. Рукописи переводов двух сказок Пушкина хранились в домашнем архиве внучки поэта Анжелики Горбуновой, которая недавно их предоставила Мордовскому книжному издательству.



«Конечно, предстоит еще большая работа над подготовкой этого уникального издания - создание красочных иллюстраций к произведениям. Эта работа издательством уже ведется. Планируем выпустить книгу в следующем году. Нет сомнения, что сказки Пушкина на эрзянском языке найдут своих читателей», - отметила директор Мордовского книжного издательства Раиса Акашкина.