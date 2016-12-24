В Саранске капитальный ремонт моста по улице Титова идет без отставания от графика

Об этом в телеграм сообщил мэр города Игорь Асабин

«В Саранске продолжается ремонт путепровода по улице Титова. Мост построен 1970 году. Общая длина – 639 метров. Капремонт начался в октябре 2022 года и предусматривает полную замену всей верхней части мостовой конструкции.

Работы выполняет ООО СК «Мостострой».

…В данный момент идет бетонирование тумб под опоры контактной сети и их гидроизоляция, бетонирование бортов для барьерного ограждения на переходной плите опоры №1.

Капитальный ремонт путепровода генподрядной организацией выполняется согласно графику производства работ.

Окончание работ по контракту запланировано на декабрь этого года».