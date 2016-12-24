Туристический потенциал Мордовии представили на форуме «Пора путешествовать по России»

С 27 по 29 июля в Нижнем Новгороде прошел Всероссийский туристический форум «Пора путешествовать по России». На масштабном мероприятии собрались 326 представителей из более чем 45 регионов России, а также коллеги из Беларуси.

Заместитель министра экономики, торговли и предпринимательства РМ Марина Жулина выступила спикером на круглом столе «Туристическая Россия» с презентацией туристического потенциала Мордовии. Она также приняла участие в Пленарном заседании с участием руководителей региональных органов власти в сфере туризма, в рамках которого участники рассказали о возможных путях развития туризма в регионах и поделились успешными кейсами.

В рамках форума Марина Жулина провела рабочую встречу с заместителем генерального директора туроператора FUN&SUN (ex. TUI Россия) Александром Сирченко, на которой обсуждались вопросы запуска международных рейсов в аэропорту Саранска с целью увеличения туристского потока в регион.

С Вице-президентом РСТ, руководителем Регионального совета РСТ Ольгой Санаевой обсуждалась возможность продления в Мордовии на 2024 год проекта культурно-просветительских программ для школьников «Моя Россия». Программа ориентирована на путешествия школьников внутри своего региона и позволяет расширить кругозор и получить новые знания о малой родине. В настоящее время реализуется проект бесплатных экскурсий для 3 тысяч школьников нашей республики.

С заместителем начальника Куйбышевского филиала АО «Федеральная пассажирская компания» Инной Гавриловой были рассмотрены вопросы развития железнодорожного туризма. Традиционно на новогодних праздникам Мордовия будет принимать туристический поезд. С Иваном Шулюпиным, руководителем АНО «Больше, чем путешествие», рассмотрели возможность проведения в Мордовии турслета, поездок для школьников в рамках реализации проекта «Развитие пешеходного туризма».