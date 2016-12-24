В профессиональный праздник работников МФЦ в Саранске состоялось торжественное награждение лучших работников Многофункциональных центров республики. На мероприятии было вручено более 20 государственных наград Республики Мордовия.

«Многофункциональные центры сегодня выполняет важную социальную функцию. В ежедневном формате жители Мордовии имеют возможность разрешать свои вопросы максимально быстро и в комфортных условиях. Значительные успехи сети МФЦ в Мордовии, признанные на федеральном уровне, безусловно, являются заслугой всех ее сотрудников. Благодарим вас за вклад в общее дело развития МФЦ и желаем профессиональных успехов», - отметил заместитель Министра экономики, торговли и предпринимательства РМ Олег Гурьянов.

Напомним, что офисы ГАУ РМ «МФЦ» в Мордовии работают с 2014 года. На данный момент в республике функционирует 23 офиса МФЦ и 40 территориально обособленных структурных подразделений. Организовано предоставление более 180 видов услуг. Ежедневно в офисы МФЦ в Мордовии поступает более 1900 обращений.