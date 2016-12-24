В Саранске выступит академический ансамбль песни и танца «Донбасс»

Заслуженный государственный академический ансамбль песни и танца «Донбасс» — визитная карточка Донецкой Народной Республики. Коллектив демонстрирует высочайшее мастерство народного танца и песни и является подлинным хранителем лучших образцов музыкально-хореографической культуры своего края.



Разнообразие и эмоциональность музыкальных ритмов, национальный колорит, художественный вкус и артистизм — неизменные составляющие успеха коллектива. Задушевные песни, зажигательные мелодии, а также искрометные танцы неизменно восхищают публику.



Концерт состоится 24 сентября в зале Мордовской государственной филармонии - РДК.

Билеты уже доступны на кассир.ру - https://clck.ru/356SUZ