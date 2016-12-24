В Саранске выступит академический ансамбль песни и танца «Донбасс»

Налоговый учет
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Заслуженный государственный академический ансамбль песни и танца «Донбасс» — визитная карточка Донецкой Народной Республики. Коллектив демонстрирует высочайшее мастерство народного танца и песни и является подлинным хранителем лучших образцов музыкально-хореографической культуры своего края.
Разнообразие и эмоциональность музыкальных ритмов, национальный колорит, художественный вкус и артистизм — неизменные составляющие успеха коллектива. Задушевные песни, зажигательные мелодии, а также искрометные танцы неизменно восхищают публику.
Концерт состоится 24 сентября в зале Мордовской государственной филармонии - РДК.
Билеты уже доступны на кассир.ру - https://clck.ru/356SUZ
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В Мордовии выявили и поставили на учет почти 59 тысяч объектов недвижимости, ранее не имевших правообладателя
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