Делегация Мордовии встретилась руководством компании из Камеруна

Глава Мордовии встретился с Героем России
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Глава Мордовии Артем Здунов 27 июля на площадке форума «Россия – Африка», который проходит в Санкт-Петербурге, провел встречу с Президентом группы компаний Labacorp (LGC) из Камеруна Бакой Амбиандой.
Эта инвестиционная компания имеет интересы в сфере промышленности, сельского хозяйства, энергетики, недвижимости и финансов.
В обсуждении вопросов сотрудничества приняли участие вице-премьеры Наталья Таркаева и Батыр Эмеев, а также руководитель Торгово-промышленной палаты Республики Мордовия Ринат Раимов.
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Героический уроженец Дубенского района Давид Малыйкин приехал на малую родину с семьей
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