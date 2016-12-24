Делегация Мордовии встретилась руководством компании из Камеруна

Глава Мордовии Артем Здунов 27 июля на площадке форума «Россия – Африка», который проходит в Санкт-Петербурге, провел встречу с Президентом группы компаний Labacorp (LGC) из Камеруна Бакой Амбиандой.

Эта инвестиционная компания имеет интересы в сфере промышленности, сельского хозяйства, энергетики, недвижимости и финансов.

В обсуждении вопросов сотрудничества приняли участие вице-премьеры Наталья Таркаева и Батыр Эмеев, а также руководитель Торгово-промышленной палаты Республики Мордовия Ринат Раимов.