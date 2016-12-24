Артём Здунов провел переговоры с компанией из Алжира

Глава Мордовии встретился с Героем России
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Глава Мордовии Артём Здунов 27 июля на площадке форума «Россия – Африка», который проходит в Санкт-Петербурге, провел встречу с генеральным директором алжирской государственной компании Global Agri Food Spa Лотфи Боуараарой.
Компания занимается аграрным производством, в том числе растениеводством и животноводством, производит удобрения, семена, сельскохозяйственную технику и заинтересована в сотрудничестве с российскими партнерами.
Артём Здунов презентовал возможности Мордовии как одного из лидеров в стране по развитию аграрного производства. Сельское хозяйство занимает важнейшее место в экономике республики - его доля в валовом региональном продукте в 2,5 раза выше среднего показателя по стране. На селе трудится каждый пятый экономически активный житель Мордовии. Республика входит в число регионов-лидеров по производству основных видов продукции в расчете на душу населения.
Во встрече приняли участие вице-премьеры Наталья Таркаева и Батыр Эмеев.
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Героический уроженец Дубенского района Давид Малыйкин приехал на малую родину с семьей
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