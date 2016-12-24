В Саранске вместе с санитарной обрезкой аварийных деревьев устроили стрижку кустарникам

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«Муниципальное предприятие «СпецСервис» выполняет полный комплекс работ по стрижке кустарников, санитарной вырубке сухих и аварийных деревьев, обрезке веток, загораживающих дорожные знаки.
Работы по вырубке сухостойных деревьев, которые могут представлять опасность для граждан и имущества, вчера выполнены на улице Титова и Серадзская, сегодня продолжаются по улице Осипенко. Обрезка веток производится на проспекте 60 лет Октября, и на Ремзаводе по улице Рабочая, на территории Николаевской школы. Спил и дробление веток производится на территории Детских садов №78 и №42.
Стрижка кустарников сегодня производится по проспекту Ленина и улице Сущинского.
Вырубка и снос аварийных деревьев выполняется по ордерам-разрешениям, выданным Дирекцией коммунального хозяйства и благоустройства.
Уборка поросли, обрезка сухих сучьев и веток, загораживающих дорожные знаки, сегодня проводится вдоль автомобильной дороги до сел Монастырское и Зыково.
Напоминаем! План валки деревьев, признанных аварийными, составляется на основании актов осмотра зеленых насаждений, составленных специалистами и корректируются в зависимости от погодных условий и поступающих обращений жителей.
По вопросу спила сухих аварийных деревьев на придворовой территории необходимо обратиться в управляющую компанию. По зеленым насаждениям, расположенным на городской территории - в Дирекцию коммунального хозяйства и благоустройства: 47-59-46»
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Александр Куренков оценил состояние пожарно-спасательной инфраструктуры в Республике Мордовия
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