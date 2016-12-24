В Саранске приводят в порядок ливневую канализацию

Об этом в телеграм сообщил мэр города Игорь Асабин.

«Сотрудники МП «СпецСервис» производят уборку от мусорных пробок дождеприемники в Ленинском и Октябрьском районе города, по улицам Фурманова, Серадзская, Т. Бибиной и Косарева.

Дождеприемники уже прочистили по следующим адресам: проспект 60 лет Октября, по улицам Эркая, Воинова, Пушкина, Б. Хмельницкого, Серова, пр. 70 лет Октября, в районе гостиницы Адмирал, по Веселовского 45, Семашко 16.

Планируются работы по обслуживанию ливневок по улицам Победы, Коваленко, Севастопольская и Волгоградская.

Городская ливневая канализация представляет собой сложную систему, состоящую из разных каналов, предназначенную для сбора и отвода сточных вод.

В рамках содержания ливневой канализации проводятся регулярные технические осмотры для выявления и устранения повреждений и засоров.

В текущем году муниципальным предприятием, также выполняется ремонт дождеприемных колодцев, а также промывка и устранение заиливания труб ливневой сети».