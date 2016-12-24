Артём Здунов встретился с представителями Федерации тяжелой атлетики России

Налоговый учет
В Мордовии выявили и поставили на учет почти 59 тысяч объектов недвижимости, ранее не имевших правообладателя
Глава Мордовии Артём Здунов 26 июля провел встречу с президентом Федерации тяжелой атлетики России Максимом Агапитовым и генеральным секретарем Федерации тяжелой атлетики Дмитрием Василенко. Обсудили вопросы взаимодействия по развитию этого вида спорта в республике.
Максим Агапитов поблагодарил Главу Мордовии за отличную организацию важного турнира - в эти дни в Саранске проходит Первенство России среди юниоров и юниоров, в нем участвуют больше 350 спортсменов из 54 регионов России, в том числе Донецкой и Луганской народных республик, а также из Беларуси.
Мордовию представляют атлеты комплексной спортшколы олимпийского резерва.
Участники встречи наметили планы по проведению в республике и других состязаний - спортивная инфраструктура региона позволяет принимать турниры самого высокого уровня.
Поделиться в соц. сетях:
В Мордовии выявили и поставили на учет почти 59 тысяч объектов недвижимости, ранее не имевших правообладателя
Проект Мордовии по поддержке материнства вошел в ТОП-10 на форуме «Сильные идеи для нового времени»
Героический уроженец Дубенского района Давид Малыйкин приехал на малую родину с семьей
В МГУ имени Н. П. Огарева в настоящее время обучаются более 700 студентов из Индии
Все принятые решения по вопросам граждан Артём Здунов поручил взять на особый контроль
Александр Куренков оценил состояние пожарно-спасательной инфраструктуры в Республике Мордовия