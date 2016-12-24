Артём Здунов встретился с представителями Федерации тяжелой атлетики России

Глава Мордовии Артём Здунов 26 июля провел встречу с президентом Федерации тяжелой атлетики России Максимом Агапитовым и генеральным секретарем Федерации тяжелой атлетики Дмитрием Василенко. Обсудили вопросы взаимодействия по развитию этого вида спорта в республике.

Максим Агапитов поблагодарил Главу Мордовии за отличную организацию важного турнира - в эти дни в Саранске проходит Первенство России среди юниоров и юниоров, в нем участвуют больше 350 спортсменов из 54 регионов России, в том числе Донецкой и Луганской народных республик, а также из Беларуси.

Мордовию представляют атлеты комплексной спортшколы олимпийского резерва.

Участники встречи наметили планы по проведению в республике и других состязаний - спортивная инфраструктура региона позволяет принимать турниры самого высокого уровня.