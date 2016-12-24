В Мордовии опубликована программа Всероссийского молодежного фестиваля национальных культур «МЫ ВМЕСТЕ!»

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Мероприятия Всероссийского молодежного фестиваля национальных культур «Мы вместе!» пройдут с 17 по 19 августа на 6 площадках в Саранске, а также в районах республики.
17 августа 2023 года
Парк культуры и отдыха им. А.С. Пушкина
15.00–18.00
«Живи, Мордовия моя!»
Гала-концерт творческих коллективов г.о. Саранск (Народный ансамбль «Млада», Театр песни «Отрада», Народный ансамбль «Радоница» и др.)
«В единстве сила»
Хоровод дружбы «ТЮШТЯНЬ НАЛКСЕМАТ» – проект по реконструкции мордовской национальной борьбы и финно-угорских состязательных традиций
«Казарла»
Соревнования по рубке шашкой
«Владычный полк»
Показательные выступления клуба исторической реконструкции
18 августа 2023 года
Республиканский Дворец культуры
10:00–11:00 Пресс-конференция руководителей творческих коллективов – участников Молодежного фестиваля национальных культур «Мы вместе!»
Советская площадь – проект «Звёзды народного искусства»
Главная сцена
15:00–15:15 Открытие Всероссийского молодежного фестиваля национальных культур «Мы вместе!»: Приветствие творческих коллективов и деятелей искусств Республики Мордовия «Шумбрат, фестиваль!»
15:15–23:00 Арт-марафон ведущих творческих коллективов Российской Федерации:
- Государственный ансамбль «СКРЫНЯ», г. Краснодар
- Государственный ансамбль «ВЛАДИМИРСКИЕ РОЖЕЧНИКИ», г. Владимир
- Государственный театр песни и танца «АЙКАЙ», г. Ижевск
- Государственный ансамбль песни и танца «АГИДЕЛЬ», г. Казань
- «МАСТОРЛАНГА» Показ национальных костюмов народов, проживающих на территории Республики Мордовия
- Народный вокально-хореографический ансамбль Гергибельского района «ГЕРГИБЕЛЬ», Республика Дагестан
- Ансамбль доулистов «РИТМЫ ГОР» и образцовый ансамбль народного танца «САРМАТ» Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ.
19:00 Торжественная церемония открытия Всероссийского молодежного фестиваля национальных культур «Мы вместе!»:
- Театрализованный спектакль-пролог «Мы вместе с Россией!»;
- Приветствие национальных творческих коллективов – участников Всероссийского молодежного фестиваля национальных культур «Мы вместе!»
- Государственный Народный ансамбль народного танца «АМАНАТ», Республика Башкортостан, г. Уфа
- Заслуженный государственный академический ансамбль песни и танца «ДОНБАСС», Донецкая Народная Республика, г. Донецк
- Группа «САДко», г. Москва
- Фолк - группа «ПАРТИЗАН FM», г. Москва.
Проспект Ленина (от магазина «Книжный мир до ул. Коммунистическая)
10:00–22:00 «Мордовия многонациональная»
Презентация национальных подворий и локальных брендов территорий муниципальных образований Республики Мордовия
Ул. Л. Толстого (от магазина «Изумруд до ул. Коммунистическая)
10:00–22:00 «ТЕВ»
Межрегиональная выставка народных художественных промыслов и ремесел с участием мастеров из субъектов Российской Федерации: продажа изделий, показательные и обучающие мастер-классы от народных умельцев под открытым небом, пленэры
Фонтанный спуск
10:00–22:00 «Шачема масторонь лихтибря»
Выставка-презентация книжной продукции книжных издателей Республики Мордовия
Сквер у памятника Ленину
10:00–22:00 «Мордовия хлебосольная»
Дегустации и продажа кондитерских изделий и сельскохозяйственной продукции, фуд-корты
Межрегиональный фестиваль-форум творческих инициатив «ВРЕМЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»
Территория Мемориального музея военного и трудового подвига 1941–1945 гг.
10:00–22:00 «Zа Победу!»
Патриотический интерактивный проект в формате «музей под открытым небом»: работа интерактивных площадок от Мемориального музея военного и трудового подвига 1941–1945 гг., Мордовского республиканского патриотического объединения «Поиск», военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», ДОСААФ, Государственного архива Республики Мордовия и др.
Площадь Победы
10.00–22.00
«Время молодых»
Фестиваль молодых исполнителей народной музыки и танца «Улица молодых» – фестиваль уличного искусства (марафон танцевальных баттлов и мастер-классов, работа артграффистов в формате реального времени, соревнования по стрит-баскету)
«Голос молодых»
Арт-лекторий (лекции, мастер-классы, воркшопы, дискуссионные площадки от молодых деятелей культуры и искусства о современных тенденциях развития этнокультурного творчества)
20:00 #МЫВМЕСТЕ ВСТАНЕМ
Общероссийская молодежная акция в поддержку военнослужащих СВО
Молодежный Этно Арт Маркет
Микрорайоны города Саранска
Октябрьский район
20:00 Парк Победы
- Государственный ансамбль «СКРЫНЯ», Краснодарский край, г. Краснодар;
- Ансамбль доулистов «РИТМЫ ГОР».
Пролетарский район
20:00 Площадь по ул. Коваленко
- Государственный театр песни и танца «АЙКАЙ», Республика Удмуртия, г. Ижевск;
- Государственный ансамбль песни и танца «АГИДЕЛЬ», Республика Татарстан.
19 августа 2023 года
Концерты и мастер-классы ведущих творческих коллективов в муниципальных районах Республики Мордовия
с. Атяшево, Атяшевский муниципальный район
Национально-фольклорный праздник «Шумбрат!»
г. Ардатов, Ардатовский муниципальный район
«С малой родины моей начинается Россия!» – День рождения Ардатовского муниципального района
с. Пуркаево, Дубенский муниципльный район
«Каштом курго» – Межрайонный фестиваль печки
с. Кочкурово, Кочкуровский муниципальный район
Праздник деревянной игрушки и мастеров народного промысла
г. Краснослободск, Краснослободский муниципальный район
«Краснослободск – город садов» – День рождения г. Краснослободск
с. Лямбирь, Лямбирский муниципальный район
Праздник национального гостеприимства
Темниковский муниципальный район
«Рыбак на Мокше» – Межрегиональный фестиваль народной культуры
п. Торбеево, Торбеевский муниципальный район
«Родимый сердцу уголок» – День рождения п. Торбеево
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