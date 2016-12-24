В Мордовии опубликована программа Всероссийского молодежного фестиваля национальных культур «МЫ ВМЕСТЕ!»

Мероприятия Всероссийского молодежного фестиваля национальных культур «Мы вместе!» пройдут с 17 по 19 августа на 6 площадках в Саранске, а также в районах республики.

17 августа 2023 года

Парк культуры и отдыха им. А.С. Пушкина

15.00–18.00

«Живи, Мордовия моя!»

Гала-концерт творческих коллективов г.о. Саранск (Народный ансамбль «Млада», Театр песни «Отрада», Народный ансамбль «Радоница» и др.)

«В единстве сила»

Хоровод дружбы «ТЮШТЯНЬ НАЛКСЕМАТ» – проект по реконструкции мордовской национальной борьбы и финно-угорских состязательных традиций

«Казарла»

Соревнования по рубке шашкой

«Владычный полк»

Показательные выступления клуба исторической реконструкции

18 августа 2023 года

Республиканский Дворец культуры

10:00–11:00 Пресс-конференция руководителей творческих коллективов – участников Молодежного фестиваля национальных культур «Мы вместе!»

Советская площадь – проект «Звёзды народного искусства»

Главная сцена

15:00–15:15 Открытие Всероссийского молодежного фестиваля национальных культур «Мы вместе!»: Приветствие творческих коллективов и деятелей искусств Республики Мордовия «Шумбрат, фестиваль!»

15:15–23:00 Арт-марафон ведущих творческих коллективов Российской Федерации:

- Государственный ансамбль «СКРЫНЯ», г. Краснодар

- Государственный ансамбль «ВЛАДИМИРСКИЕ РОЖЕЧНИКИ», г. Владимир

- Государственный театр песни и танца «АЙКАЙ», г. Ижевск

- Государственный ансамбль песни и танца «АГИДЕЛЬ», г. Казань

- «МАСТОРЛАНГА» Показ национальных костюмов народов, проживающих на территории Республики Мордовия

- Народный вокально-хореографический ансамбль Гергибельского района «ГЕРГИБЕЛЬ», Республика Дагестан

- Ансамбль доулистов «РИТМЫ ГОР» и образцовый ансамбль народного танца «САРМАТ» Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ.

19:00 Торжественная церемония открытия Всероссийского молодежного фестиваля национальных культур «Мы вместе!»:

- Театрализованный спектакль-пролог «Мы вместе с Россией!»;

- Приветствие национальных творческих коллективов – участников Всероссийского молодежного фестиваля национальных культур «Мы вместе!»

- Государственный Народный ансамбль народного танца «АМАНАТ», Республика Башкортостан, г. Уфа

- Заслуженный государственный академический ансамбль песни и танца «ДОНБАСС», Донецкая Народная Республика, г. Донецк

- Группа «САДко», г. Москва

- Фолк - группа «ПАРТИЗАН FM», г. Москва.

Проспект Ленина (от магазина «Книжный мир до ул. Коммунистическая)

10:00–22:00 «Мордовия многонациональная»

Презентация национальных подворий и локальных брендов территорий муниципальных образований Республики Мордовия

Ул. Л. Толстого (от магазина «Изумруд до ул. Коммунистическая)

10:00–22:00 «ТЕВ»

Межрегиональная выставка народных художественных промыслов и ремесел с участием мастеров из субъектов Российской Федерации: продажа изделий, показательные и обучающие мастер-классы от народных умельцев под открытым небом, пленэры

Фонтанный спуск

10:00–22:00 «Шачема масторонь лихтибря»

Выставка-презентация книжной продукции книжных издателей Республики Мордовия

Сквер у памятника Ленину

10:00–22:00 «Мордовия хлебосольная»

Дегустации и продажа кондитерских изделий и сельскохозяйственной продукции, фуд-корты

Межрегиональный фестиваль-форум творческих инициатив «ВРЕМЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

Территория Мемориального музея военного и трудового подвига 1941–1945 гг.

10:00–22:00 «Zа Победу!»

Патриотический интерактивный проект в формате «музей под открытым небом»: работа интерактивных площадок от Мемориального музея военного и трудового подвига 1941–1945 гг., Мордовского республиканского патриотического объединения «Поиск», военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», ДОСААФ, Государственного архива Республики Мордовия и др.

Площадь Победы

10.00–22.00

«Время молодых»

Фестиваль молодых исполнителей народной музыки и танца «Улица молодых» – фестиваль уличного искусства (марафон танцевальных баттлов и мастер-классов, работа артграффистов в формате реального времени, соревнования по стрит-баскету)

«Голос молодых»

Арт-лекторий (лекции, мастер-классы, воркшопы, дискуссионные площадки от молодых деятелей культуры и искусства о современных тенденциях развития этнокультурного творчества)

20:00 #МЫВМЕСТЕ ВСТАНЕМ

Общероссийская молодежная акция в поддержку военнослужащих СВО

Молодежный Этно Арт Маркет

Микрорайоны города Саранска

Октябрьский район

20:00 Парк Победы

- Государственный ансамбль «СКРЫНЯ», Краснодарский край, г. Краснодар;

- Ансамбль доулистов «РИТМЫ ГОР».

Пролетарский район

20:00 Площадь по ул. Коваленко

- Государственный театр песни и танца «АЙКАЙ», Республика Удмуртия, г. Ижевск;

- Государственный ансамбль песни и танца «АГИДЕЛЬ», Республика Татарстан.

19 августа 2023 года

Концерты и мастер-классы ведущих творческих коллективов в муниципальных районах Республики Мордовия

с. Атяшево, Атяшевский муниципальный район

Национально-фольклорный праздник «Шумбрат!»

г. Ардатов, Ардатовский муниципальный район

«С малой родины моей начинается Россия!» – День рождения Ардатовского муниципального района

с. Пуркаево, Дубенский муниципльный район

«Каштом курго» – Межрайонный фестиваль печки

с. Кочкурово, Кочкуровский муниципальный район

Праздник деревянной игрушки и мастеров народного промысла

г. Краснослободск, Краснослободский муниципальный район

«Краснослободск – город садов» – День рождения г. Краснослободск

с. Лямбирь, Лямбирский муниципальный район

Праздник национального гостеприимства

Темниковский муниципальный район

«Рыбак на Мокше» – Межрегиональный фестиваль народной культуры

п. Торбеево, Торбеевский муниципальный район

«Родимый сердцу уголок» – День рождения п. Торбеево