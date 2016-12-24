Артём Здунов провел встречу с руководителем компании «Гласс-Декор» Владимиром Арутюновым

Глава Мордовии Артём Здунов 25 июля в Москве встретился с руководителем компании «Гласс-Декор» Владимиром Арутюновым. Обсуждались перспективы взаимодействия в реализации инвестиционных проектов.

В настоящее время компания «Гласс-Декор» расширяет стекольное производство в Рузаевке – новый стеклотарный завод построен на 60%, ввести его в строй должны в следующем году. Общий бюджет проекта оценивается в 3 млрд. рублей.

Также на встрече обсудили вопросы реализации еще одного инвестпроекта, связанного с производством медицинского стекла для фармацевтической промышленности. Проект планируется реализовать в Саранске, на площадях ГУП «Светотехника».

Во встрече принял участие вице-премьер Батыр Эмеев.