В Cаранске откроется выставка «ART-FRESH. Национальный формат»

27 июля в Выставочном зале Мордовского республиканского музея изобразительных искусств имени С. Д. Эрьзи (ул. Советская, 29) откроется шестая республиканская выставка «ART-FRESH. Национальный формат». Она продлится до 27 августа включительно.

«Этот проект реализуется с 2018 года, однако каждый его новый этап имеет свою концепцию. Выставка объединит опытных мастеров и начинающих авторов. Искусство Мордовии уникально. И нам важно показать богатство и красоту мордовской культуры. Экспозиция будет интересна всем, поскольку она с новой стороны в художественной форме демонстрирует национальный характер и традиционные духовно-нравственные ценности мордовского народа», - отметили в музее.

Выставка призвана раскрыть многообразие национальных образов, актуальных для современного зрителя, через тематические картины, портреты выдающихся земляков, пейзажи родной земли и натюрморты. Жители и гости Саранска увидят около 100 произведений. Будут представлены лучшие работы современных художников последних лет: Виктора Петряшова, Анатолия Кияйкина, Анатолия Баргова, Николая Рябова, Людмилы Нарбековой и др.

Особенностью этого этапа выставочного проекта также является расширенная экспозиция произведений декоративно-прикладного искусства: вышивка, керамика, ткачество, резьба, роспись.