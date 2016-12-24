Артём Здунов принял участие в заседании Совета ПФО

Глава Мордовии Артём Здунов 24 июля принял участие в заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в Приволжском федеральном округе. Заседание было посвящено работе оборонно-промышленного комплекса.

Заместитель Председателя Правительства России, Министр промышленности и торговли Денис Мантуров отметил работу предприятий регионов округа, лидирующих в сфере ОПК. «За последний год мы решили самые острые вопросы и отстроили основные технологические, финансовые и организационные моменты в производстве вооружения и средств поражения. Благодаря этому наш оборонный комплекс продолжает наращивать темпы выпуска. Вы знаете, что с начала текущего года по многим видам вооружения, военной специальной техники, уже произведено намного больше, чем за весь прошлый год. А если говорить о средствах поражения, мы сейчас выходим на уровень, при котором поставки только за один месяц превышает суммарный заказ прошлого года. Большой вклад в такую ритмичную работу вносят оборонные предприятия Приволжского федерального округа. Это более 1200 организаций, из них около ста участвует в выпуске особо востребованных изделий, определяющих высокую боеспособность наших войск. Хочу поблагодарить руководство и всех сотрудников предприятий, которые круглосуточно трудятся во имя победы. Сейчас им нужно оказывать максимальное содействие в выполнении действительно тяжелых задач, которые перед ними поставлены», - сказал Денис Мантуров.

Полномочный представитель Президента в ПФО Игорь Комаров рассказал о работе, которая организована в прошлом году и продолжает проводиться в ПФО с учетом задач, поставленных Президентом страны. Для решения всего комплекса вопросов по обеспечению бесперебойной деятельности предприятий ОПК сформирована и начала работу окружная рабочая группа. Ее основная задача – оказывать максимально возможное содействие реальному сектору экономики, выстраиванию механизмов обратной связи между органами власти и предприятиями, обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней по выявлению рисков и проблем, оперативно вырабатывать необходимые решения.

Игорь Комаров обозначил основные направления, по которым органы власти в регионах округа могут и должны оказать содействие и поддержку предприятиям ОПК. В их числе помощь, связанная с технологическим присоединением к объектам инфраструктуры, получением разрешений на строительство и вводом объектов в эксплуатацию, оказание содействия в реализации инвестиционных проектов. В зоне особого внимания - кадровое обеспечение предприятий ОПК. Благодаря принимаемым на всех уровнях усилиям закрыта потребность в кадрах на 70%, но она сохраняется. В кадровом блоке важно заниматься маршрутизацией выпускников учебных заведений на предприятия ОПК, работой с целевым набором по инженерно-техническим специальностям.

Мордовия активно участвует в федеральном проекте «Профессионалитет». В республике создано три образовательно-производственных центра с участием промышленных предприятий - «Биохимика», «Оптикэнерго» и «Рузхиммаша». Эти и другие инструменты позволяют решать задачу кадрового обеспечения промышленных предприятий, в том числе работающих по оборонзаказу.