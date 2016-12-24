В Саранске наградили лучших работников торговой отрасли республики

В Доме Республики, в канун Дня работника торговли, состоялось торжественное награждение лучших работников торговой сферы, общественного питания и бытовых услуг. В нем приняли участие Председатель Государственного Собрания РМ Владимир Чибиркин, заместитель Председателя Правительства РМ Наталья Таркаева, и.о. Министра экономики, торговли и предпринимательства РМ Иван Горин.

На мероприятии было вручено более 40 наград работникам торговли, общественного питания и бытовых услуг, работающих во всех муниципальных районах республики и городском округе Саранск. Из них четыре – звание Почетного работника торговли.

Также, в ходе награждения были подведены итоги республиканского конкурса на звание «Лучшего предприятия потребительского рынка РМ». Из рук и.о. Министра экономики, торговли и предпринимательства РМ Ивана Горина награды получили коллективы магазинов «Три фермера», «Купец», «Новотроицкие продукты», а также аквафермы «Знатный сом», кофейни «Алекс Кофе», кафе «Буше», студии пошива Arianna.sew.