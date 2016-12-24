В Саранске взамен спиленных аварийных деревьев осенью высадят 700 новых

Об этом в телеграм сообщил мэр города Игорь Асабин.

«Муниципальное предприятие «Зеленое хозяйство» продолжает работы по удалению и опиловке ветхих и аварийных деревьев на городских улицах

За второй квартал этого года в г.о. Саранск удалено 76 деревьев, из них:

береза -12 шт., клен-17 шт., яблоня – 1 шт., тополь – 3 шт., рябина- 35 шт., туя – 2 шт., ель - 3 шт., каштан – 2 шт., липа – 1 шт.

План валки деревьев, признанных аварийными, составляется на основании актов осмотра зеленых насаждений, составленных специалистами и корректируются в зависимости от погодных условий и поступающих обращений жителей.

За этот же период проведена санитарная и формовочная обрезка, а также кронирование деревьев в количестве 48 штук.

По вопросу спила сухих аварийных деревьев на придворовой территории необходимо обратиться в управляющую компанию. По зеленым насаждениям, расположенным на городской территории - в Дирекцию коммунального хозяйства и благоустройства по тел.: 47-59-46

Муниципальным контрактом по озеленению территорий г.о. Саранск в черте города в осенний период предусмотрена посадка деревьев в количестве 700 штук.

Видовой состав: липа мелколистная Грин Глоб, сирень, туя шаровидная, липа разнолистная, рябина обыкновенная, клен остролистный, каштан конский, тополь пирамидальный, сосна обыкновенная».