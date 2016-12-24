В Саранске троллейбусы с 24 июля до 26 июля будут двигаться на Юго-Западе по новым маршрутам

Наш город

По информации городской Администрации, в связи с проведением строительно-монтажных работ по пр. 50 лет Октября с 24 июля до 26 июля троллейбусы №7 и №15 по Юго-Западной части города изменят маршруты движения.

Троллейбус  №7 едет по следующему маршруту: ул. Гагарина - пр-т 50 лет Октября–ул. Энгельса - ул. Ульянова – ул. Гагарина – и далее по действующему маршруту.

Троллейбус  №15 едет по следующему маршруту: ул. А. Невского - пр-т 50 лет Октября - ул. Энгельса - ул. Ульянова - ул. Гагарина - и далее по действующему маршруту.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Налоговый учет

В Мордовии выявили и поставили на учет почти 59 тысяч объектов недвижимости, ранее не имевших правообладателя

Здравствуй, мама»

Проект Мордовии по поддержке материнства вошел в ТОП-10 на форуме «Сильные идеи для нового времени»

1
Заказать рекламу
1
1
1