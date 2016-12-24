Артём Здунов провел заседание оперативного штаба

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21 июля в Доме Республики состоялось очередное заседание оперативного штаба - его провел Глава Мордовии Артём Здунов. Участники штаба обсудили организацию мер по гражданской обороне и защите от ЧС.
Председатель Государственного комитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РМ Андрей Наумов доложил о состоянии оснащенности и укомплектованности сил аварийно-спасательных и пожарно-спасательных формирований и подразделений противопожарной и спасательной службы региона, защитных сооружений, проведении обучения специалистов, ответственных за мероприятия в области гражданской обороны в муниципальных образованиях республики. Также по данному вопросу выступили представители прокуратуры и регионального управления МЧС.
По итогам обсуждения Главой республики дано поручение Правительству реализовать комплекс дополнительных антитеррористических мер с привлечением правоохранительного блока и органов местного самоуправления. В первую очередь это касается защиты объектов промышленности.
Также на заседании рассмотрели ряд контрольных вопросов, в том числе речь шла о порядке использования беспилотных летательных аппаратов на территории республики.
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В Мордовии выявили и поставили на учет почти 59 тысяч объектов недвижимости, ранее не имевших правообладателя
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