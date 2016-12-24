В Саранске занялись ремонтом подвесных мостов

Об этом в телеграм сообщил мэр города Игорь Асабин

«Муниципальным предприятием «СпецСервис» выполняется комплекс работ по текущему ремонту мостов и путепроводов на территории г.о. Саранск.

Работы ведутся на подвесном мосту через реку Инсар по улице Полежаева и на подвесном мосту через р. Инсар по направлению в п. Пушкино.

Также будут отремонтированы:

Пешеходный мост через ручей в п. Пушкино по ул. Чкалова

Подвесной мост в с. Зыково через р. Инсар

Мост №1 в с. Монастырское (подвесной мост через реку Инсар)

Мост №2 в с. Монастырское в пойме реки р. Инсар

Мост № 1 в с. Полянки в пойме р. Инсар

Мост № 2 в с. Полянки в пойме р. Инсар

Мост № 3 в с. Полянки в пойме р. Инсар

На всех переправах будет заменен дощатый настил, старое покрытие демонтируется, и при необходимости будут отремонтированы перильные ограждения. Пешеходные мосты должны быть безопасными для всех граждан, использующих эти мосты для передвижения».