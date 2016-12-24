В Саранске занялись ремонтом подвесных мостов

В Саранске открылся Центр индийской культуры
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Об этом в телеграм сообщил мэр города Игорь Асабин
«Муниципальным предприятием «СпецСервис» выполняется комплекс работ по текущему ремонту мостов и путепроводов на территории г.о. Саранск.
Работы ведутся на подвесном мосту через реку Инсар по улице Полежаева и на подвесном мосту через р. Инсар по направлению в п. Пушкино.
Также будут отремонтированы:
Пешеходный мост через ручей в п. Пушкино по ул. Чкалова
Подвесной мост в с. Зыково через р. Инсар
Мост №1 в с. Монастырское (подвесной мост через реку Инсар)
Мост №2 в с. Монастырское в пойме реки р. Инсар
Мост № 1 в с. Полянки в пойме р. Инсар
Мост № 2 в с. Полянки в пойме р. Инсар
Мост № 3 в с. Полянки в пойме р. Инсар
На всех переправах будет заменен дощатый настил, старое покрытие демонтируется, и при необходимости будут отремонтированы перильные ограждения. Пешеходные мосты должны быть безопасными для всех граждан, использующих эти мосты для передвижения».
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В МГУ имени Н. П. Огарева в настоящее время обучаются более 700 студентов из Индии
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