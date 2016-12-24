Артём Здунов встретился с детьми, отдыхающими в летнем лагере «Изумрудный»

Настоящий источник энергии и креатива, фонтанирующий яркими и смелыми идеями - вторая летняя смена в лагере «Изумрудный» имени Володи Дубинина в Рузаевском районе собрала самых активных участников «Движения первых».



Вместе с детьми отметить день рождения этой общероссийской организации в лагерь приехал Глава Мордовии Артём Здунов.

«Дорогие друзья, сегодня важный день - «Движению первых» исполняется один год, - сказал руководитель республики. - Эта организация объединила много-много общественных движений, в которых вы участвовали. Я считаю, это наш большой оплот. Самое главное, чтобы находиться в организации, быть ее членом было для нас большой честью. Если мы этого добьемся, значит, организация будет жить, и все будут стремиться туда попасть. Я вижу и мне очень приятно, что вы занимаетесь здесь делом. Каждый - своим. По результатам смены вы получите дополнительные навыки, уедете с новыми знаниями, а самое главное - с новыми друзьями. Я сам всегда с теплотой вспоминаю свои детские годы - с шести лет я каждое лето отдыхал в лагере, очень хорошо знаю эту веселую жизнь. Очень хочу, чтобы вы здесь приобрели друзей, потому что сквозь годы вы всегда будете это ценить. Берегите друг друга, берегите дружбу, занимайтесь теми делами и возможностями, которые предоставляет «Движение первых».



Глава республики вместе с детьми поучаствовал в стратегической сессии, посвященной тому, как должна быть представлена Мордовия на международной выставке- форуме «Россия» - она откроется в Москве на ВДНХ 4 ноября и будет работать до 12 апреля. Экспозиция Мордовии должна отразить этнокультурное многообразие региона, достижения в науке, промышленности, социальной сфере. Детям было предложено стать соавторами идей для экспозиции республики.

И они не подвели - за непродолжительное время, отведенное для работы, напридумывали столько неожиданных, но достойных проектов, что Артём Здунов записал их себе в блокнот и пообещал передать организаторам нашей экспозиции для претворения в жизнь. Храм Ушакова из шоколада, танцующий фонтан на площади Тысячелетия, оживающие герои мифологии древней мордвы и скульптуры Эрьзи - всего и не перечесть.

Глава Мордовии поблагодарил детей за творческий подход: «Спасибо за смелость ваших идей, за то, что вы помогаете нам делать большие дела для республики. Желаю лагерю нового развития. Год назад мы планировали обновить лагерь и сегодня можем с честью сказать, что мы это сделали. Будем стараться делать это и дальше, развивать нашу инфраструктуру. Удачи вам!»



Еще в прошлом году, когда Артём Здунов посещал «Изумрудный», он пообещал модернизировать лагерь. Слово не разошлось с делом - к летнему сезону 2023 года здесь построили два новых современных корпуса. Жилые комнаты для детей очень комфортные - в каждой есть санузел с душевой кабиной, корпуса подключены к газовой котельной, поэтому в холодную погоду здесь тепло.

«Нам очень здесь нравится!» - говорят дети, приехавшие не только из Мордовии, но и из Москвы, Сочи, Пензы.



«Изумрудный» - старейший детский лагерь в республике, он был основан в 1934 году. Ежегодно здесь отдыхают более одной тысячи человек. Теперь, после модернизации, он станет еще более интересным для детей.