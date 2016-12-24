Мэр Саранска в телеграм рассказал о работах по благоустройству городских территорий

Молодежь Мордовии - вместе с Президентом!
В столице Молрдовии состоялся Уличный фестиваль творческих сообществ «Для своих»
«В Саранске работники муниципальных предприятий ремонтируют брусчатку на Советской площади и на фонтанном спуске по улице Московской.
Работы проходят поэтапно: производится демонтаж брусчатки, далее укладывается песчаная подушка, выравнивается, утрамбовывается, и заключительный этап - укладка новой плитки.
Проблема с состоянием брусчатки в городе решается постепенно, работники продолжат локальные работы по улицам города».
Вторая информация освещала работы на бульваре Цаплина, которые выполняет подрядчик – ООО «ТСК Вектор».
«Рабочие подрядной организации проводят монтаж бортовых камней, устройство основания из бетона, устройство детского комплекса «Арена».
Выполнено: монтаж малых архитектурных форм (площадка воркаут), установлено 11 лавочек и 6 урн.
Благоустройство данной общественной территории осуществляется по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом».
Поделиться в соц. сетях:
В столице Молрдовии состоялся Уличный фестиваль творческих сообществ «Для своих»
Проект Мордовии по поддержке материнства вошел в ТОП-10 на форуме «Сильные идеи для нового времени»
В Мордовии выявили и поставили на учет почти 59 тысяч объектов недвижимости, ранее не имевших правообладателя
Все принятые решения по вопросам граждан Артём Здунов поручил взять на особый контроль
Александр Куренков оценил состояние пожарно-спасательной инфраструктуры в Республике Мордовия
В МГУ имени Н. П. Огарева в настоящее время обучаются более 700 студентов из Индии