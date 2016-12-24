Мэр Саранска в телеграм рассказал о работах по благоустройству городских территорий

«В Саранске работники муниципальных предприятий ремонтируют брусчатку на Советской площади и на фонтанном спуске по улице Московской.

Работы проходят поэтапно: производится демонтаж брусчатки, далее укладывается песчаная подушка, выравнивается, утрамбовывается, и заключительный этап - укладка новой плитки.

Проблема с состоянием брусчатки в городе решается постепенно, работники продолжат локальные работы по улицам города».

Вторая информация освещала работы на бульваре Цаплина, которые выполняет подрядчик – ООО «ТСК Вектор».

«Рабочие подрядной организации проводят монтаж бортовых камней, устройство основания из бетона, устройство детского комплекса «Арена».

Выполнено: монтаж малых архитектурных форм (площадка воркаут), установлено 11 лавочек и 6 урн.

Благоустройство данной общественной территории осуществляется по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом».