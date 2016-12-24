В Мордовии подвели промежуточные итоги работы с молодежью

Глава Мордовии Артём Здунов 19 июля провел совещание по вопросам реализации молодежной политики в республике. Его участниками стали первый вице-премьер Галина Лотванова, члены Правительства, представители муниципальных районов, а также регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых».

Председатель Госкомитета по делам молодежи РМ Анастасия Гришнева рассказала, что республика активно включилась в работу по привлечению средств на развитие молодежной инфраструктуры. Для улучшения и создания подростковых клубов, молодежных центров Федеральным агентством по делам молодежи была запущена программа «Регион для молодых». За два года участия в ней в республику привлечено более 200 миллионов рублей. В этом году часть выигранных средств направлена на реконструкцию Мордовского республиканского молодежного центра, на следующий год планируется обновление части помещений Центра молодежной политики и туризма Рузаевского муниципального района.

Активизировалась работа по участию молодежи муниципальных районов в грантовых конкурсах. «В 2022 году мы привлекли в 2,5 раза больше грантовых средств, чем в 2021 году, на данный момент этот показатель уже в три раза больше аналогичного периода прошлого года, - отметила Анастасия Гришнева. - Больше всего заявок на последний конкурс Росмолодежи для физических лиц было подано от Чамзинского, Дубенского и Зубово-Полянского районов. Активными грантополучателями являются Рузаевский и Чамзинский районы. Молодежь из муниципалитетов проявляет интерес к социальному проектированию - все обучение и консультации проходят на базе Мордовского республиканского молодежного центра. В ближайшее время запланировано несколько грантовых конкурсов, в том числе по линии Росмолодежи и Фонда президентских грантов».

Заместитель председателя совета регионального отделения «Движения первых» Владислав Канунов рассказал, что сейчас готовится к открытию подростковый клуб на базе библиотеки № 3 Октябрьского района Саранска. «Совместно с администрацией города подготовили сметную документацию, на этой неделе будем встречаться с детьми и обсуждать дизайн клуба - что они хотят там видеть», - отметил он.

А вот Кочкуровский район не стал дожидаться никаких грантов, а собственными силами на базе Центра национальной культуры, народных промыслов и ремесел открыл молодежный клуб по интересам - он работает в вечерние часы со вторника по воскресенье. Открылся клуб совсем недавно, но организаторы уверены, что молодые люди будут охотно сюда приходить, общаться, играть в настольные игры - такой запрос сейчас есть.

В этом году Мордовия вошла в число пилотных регионов по развитию молодежного туризма. Здесь очень много интересных направлений. Например, республика будет развивать пешеходные маршруты, в том числе патриотические - по Ушаковским местам, с посещением Дома-музея М.П. Девятаева, Сурского оборонительного рубежа.

При этом на совещании отметили, что пока не все муниципальные районы одинаково активно работают по направлению молодежной политики. На сегодняшний день специалистов по работе с молодежью нет в Ардатовском, Лямбирском и Инсарском районах. Артём Здунов призвал глав муниципалитетов обратить на это самое пристальное внимание.

«То, что некоторые районы попали в красную зону, - надо исправлять, - сказал он. - Все показатели внимательно проанализируйте. Начинайте с мелочей. Найдите человека, который будет услышан, кому интересно этим заниматься. Участвуйте в наших мероприятиях. Кроме того, нужно составить туристическую карту - какие места в республике можно посетить. Вот, к примеру, приехал человек в Саранск - куда он еще может съездить: на Карнай, в «Кречет», в Темниковский район и так далее. Это наша задача, мы обязаны привозить туристов в районы, в этом главам муниципалитетов мы должны помогать».

Работы впереди много. В августе республика примет множество крупных мероприятий с участием молодежи. В их числе - чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту среди юношей и девушек, Всероссийский форум финно-угорских народов и Всероссийский молодежный фестиваль национальных культур «Мы вместе!», окружной форум добровольцев Приволжского и Уральского федерального округов. Кроме того, сейчас республика активно готовится к выставке-форуму «Россия» - она откроется в Москве на ВДНХ 4 ноября и будет работать до 12 апреля.

Также начинается работа по подготовке к Всемирному фестивалю молодежи - по Указу Президента России Владимира Путина он пройдет с 1 по 7 марта 2024 года на федеральной территории «Сириус».



