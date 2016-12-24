Покровско-Селищенская сельская библиотека стала «Территорией открытий»

18 июля распахнула свои двери модернизированная Покровско-Селищенская сельская библиотека Зубово-Полянского района республики. По информации Министерства культуры, национальной политики и архивного дела РМ, в учреждении была проведена реконструкция с концепцией «Территории открытий».

Экологическая cпецифика – основная идея концепции, направленной на повышение экологической культуры, формирование активной гражданской позиции в деле охраны природы, информационное обеспечение и экологическое образование пользователей. Для проведения мастер-классов, школы этноблогера и швейной мастерской «Экостиль» в библиотеке появилась аппаратура для видеосъемки, наборы для резьбы по дереву, переносные электрические швейные машинки.

Новое оборудование будет также способствовать реализации проекта «Гений места», где участники смогут делиться своим опытом и знаниями с посетителями библиотеки.