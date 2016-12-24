Покровско-Селищенская сельская библиотека стала «Территорией открытий»

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18 июля распахнула свои двери модернизированная Покровско-Селищенская сельская библиотека Зубово-Полянского района республики. По информации Министерства культуры, национальной политики и архивного дела РМ, в учреждении была проведена реконструкция с концепцией «Территории открытий».
Экологическая cпецифика – основная идея концепции, направленной на повышение экологической культуры, формирование активной гражданской позиции в деле охраны природы, информационное обеспечение и экологическое образование пользователей. Для проведения мастер-классов, школы этноблогера и швейной мастерской «Экостиль» в библиотеке появилась аппаратура для видеосъемки, наборы для резьбы по дереву, переносные электрические швейные машинки.
Новое оборудование будет также способствовать реализации проекта «Гений места», где участники смогут делиться своим опытом и знаниями с посетителями библиотеки.
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В МГУ имени Н. П. Огарева в настоящее время обучаются более 700 студентов из Индии
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