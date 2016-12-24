Ольга Македонская награждена Почетным знаком Главы Республики Мордовия

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Глава Мордовии Артём Здунов 17 июля наградил Ольгу Македонскую, более десяти лет возглавлявшую Мордовскую республиканскую станцию переливания крови, Почетным знаком Главы Республики Мордовия за вклад в развитие здравоохранения республики и многолетнюю добросовестную работу. Ольга Македонская переходит на работу в Москву – она возглавит Центр крови Федерального медико-биологического агентства.
«Мы испытываем большую гордость за наших земляков. Я рад, что специалистам из Мордовии дают такую высокую оценку на федеральном уровне, - сказал Артём Здунов. - Проект по созданию в Саранске плазмоцентра, в который мы входим благодаря нашей команде и вашей работе, имеет очень большое значение для страны. Для Мордовии он станет одной из звездочек, которой мы будем гордиться. Вы всегда можете опираться на республику, желаю вам успехов на новом месте работы».
Напомним, в Мордовии будет создан центр для сбора и хранения одного из ключевых компонентов крови - плазмы. Участие республики в этом проекте было поддержано руководителем Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой. Речь идет о производственной плазме, не подлежащей клиническому использованию. Это фармацевтическая субстанция для производства лекарственных препаратов из крови, необходимых для обеспечения лекарственной безопасности страны – такая задача поставлена Президентом России Владимиром Путиным.
Ольга Македонская поблагодарила Главу республики Артёма Здунова за награду, первого вице-премьера Галину Лотванову, министра здравоохранения республики Олега Маркина и своих коллег – за наставничество в профессии. Ольга Македонская – Заслуженный врач Республики Мордовия, кандидат медицинских наук, в службе крови она проработала более двадцати лет. «Все то, что я умею, дала мне родная республика, - сказала она. – Покидать ее мне непросто. Но я уверена, что и на новом месте работы буду полезной моей Мордовии».
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