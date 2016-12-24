В Саранске появится новый экскурсионный маршрут «От музея до музеона: мой Эрьзя»

20 июля на базе Туристско-информационного центра РМ состоится презентация нового экскурсионного маршрута «От музея до музеона: мой Эрьзя».



Новый маршрут построен по музейной площади и скульптурной аллее, которая пополнится в августе этого года пятью новыми работами. Парк скульптур перед музеем им. С. Д. Эрьзи создадут ведущие российские скульпторы в рамках Межрегионального фестиваля «дERZай».



Напомним, фестиваль «дERZай» пройдет в Саранске 19-20 августа. Он станет творческой площадкой, на которой скульпторы и их ученики смогут воплотить в своих произведениях идею культурной идентичности.

Черновые работы по созданию скульптур будут производиться в арендованном ангаре. А за финальными штрихами мастеров можно будет понаблюдать в «мастерской под открытым небом» - в специально оборудованном и огражденном открытом городском пространстве. Жители и гости города смогут пообщаться со скульпторами и познакомиться с особенностями творческого процесса.

В эти дни экскурсия «От музея до музеона: мой Эрьзя» будет проводиться бесплатно по предварительным заявкам. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.