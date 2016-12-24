Кочкуровский район отметил 95-летний юбилей

14 июля Кочкуровский район отмечает 95 годовщину со дня образования. Подарком к юбилею стало завершение капитального ремонта сельского клуба в Подлесной Тавле. Работы стоимостью 4,8 миллиона рублей проведены в рамках национального проекта «Культура». Основные юбилейные мероприятия прошли в районном Центре культуры.

Земляков с праздником поздравил Председатель регионального Правительства Дмитрий Поздняков и обратился к кочкуровцам от имени Главы Мордовии Артёма Здунова.

«Кочкуровский район активно участвует в реализации национальных проектов, предложенных Президентом России Владимиром Путиным, значимых республиканских программ. Развивается агропромышленный сектор, строятся новое жилье и дороги, обновляются учреждения культуры и спорта, обустраиваются общественные пространства. Большое внимание в муниципалитете уделяется сохранению мордовской культуры: через Кочкуровский район проходит национальный маршрут «Зов Торамы», здесь расположены одни из самых популярных достопримечательностей Мордовии – этнографический музей «Этно-кудо» и детская художественная школа в Подлесной Тавле», – отметил Дмитрий Поздняков.

Премьер-министр подчеркнул, что самое главное богатство муниципалитета – его жители: Герои Великой Отечественной войны, Герои современности – участники специальной военной операции, работники сельского хозяйства, промышленности, уроженцы района, внесшие значительный вклад в развитие республики в различных сферах экономики.

Депутат Государственного Собрания, руководитель агрохолдинга «Норов» Александр Поздняков отметил: «Я горд за свой район: у нас очень много замечательных трудолюбивых людей! Многое делается для развития всех направлений экономики. Конечно, мы гордимся и ждем с победой уроженцев района, участвующих в специальной военной операции».

Участников праздника поздравила глава муниципалитета Светлана Герасимова. Она подчеркнула, что Кочкуровский район имеет аграрную направленность, в прошлом году в муниципалитете произведена валовая продукция на 2,7 миллиарда рублей, собрано 60 тысяч тонн зерна, произведено 18,8 тысячи тонн молока, 7,7 тысячи тонн мяса. Флагманами аграрного производства являются агрофирма «Норов», предприятия «Тавла», «Родной край», крестьянско-фермерское хозяйство Александры Парваткиной и другие.

В прошлом году построено 14,7 тысячи квадратов жилья – это более 120 домов. По объему построенного жилья на душу населения Кочкуровский район занимает первое место в Мордовии.

В этот день медали «За любовь и верность» вручены семьям Алексея и Анны Лабушкиных, Николая и Нины Малышевых, проживших в браке более 25 лет, также на празднике чествовали многодетные семьи.

Памятным подарком отмечен самый юный житель Кочкуровского района – годовалый Артём Тимошкин, родившийся год назад в день рождения района, медалью «За особые успехи в учении» награждены выпускники Кочкуровской средней общеобразовательной школы Кристина Бурнайкина и Никита Петякшев.

Решением районного Совета депутатов звание «Почетный гражданин Кочкуровского района» присвоено Николаю Сульдяйкину, который является автором-составителем и редактором Кочкуровской районной книги памяти и издания «Бессмертная рота из Красной Зорьки».

Также награды были переданы родителям героев-уроженцев района, погибших в специальной военной операции.