Дмитрий Поздняков поздравил сотрудников завода «ВКМ-Сталь» с 55-летием предприятия

14 июля в Саранске прошло торжественное мероприятие, посвященное 55-летию завода «ВКМ-Сталь» и Дню металлурга. От имени Главы Мордовии Артёма Здунова и Правительства республики сотрудников и ветеранов предприятия поздравил премьер-министр Дмитрий Поздняков.

Председатель регионального Правительства отметил, что за 55 лет «ВКМ-Сталь» прошел большой путь развития.

«В 1968 году на саранском заводе «Центролит» была проведена первая пробная плавка. Эта дата считается днем рождения не только предприятия, но и всей мордовской металлургии. В 2003 году утверждена концепция создания Промышленной группы «Вагоностроительная компания Мордовии». Более 10 лет предприятие следует принципам бережливого производства, что подтверждается высоким качеством продукции. Сегодня в производственной линейке - свыше 500 наименований, многие проекты - уникальны для России. По итогам шести месяцев 2023 года объем производства составил 4,8 миллиарда рублей, - отметил Дмитрий Поздняков. - Однако главная ценность завода - его труженики, которые сумели вывести предприятие в число лучших в России! Сегодня на заводе работают более 2,5 тысяч человек. Отмечу, сотрудники предприятия «ВКМ-Сталь» своей добросовестной работой вносят значимый вклад в развитие нашей республики. В этом зале, наряду с ветеранами производства, большое количество молодых людей. Это значит, что у предприятия есть очень большой потенциал».

Сотрудников предприятия поздравил генеральный директор компании «РМ Рейл» Максим Тевс: «Сегодня очень важный день: профессиональный праздник металлургов и 55-летие предприятия «ВКМ-Сталь». Металлургия не зря называется базовой отраслью экономики России, это непрерывное производство, максимальное внимание к процессу. Мне вдвойне приятно, что компания «ВКМ-Сталь» на фоне металлургии России выделяется особо. Мы прошли большой путь: буквально несколько лет назад предприятие выпускало 11 тысяч тонн металла, в этом году мы планируем выпустить 55 тысяч тонн. Я понимаю, что будет больше. Весь наш холдинг связан между собой и помогает расти и развиваться. Компания «ВКМ-Сталь» и вы, дорогие друзья, демонстрируете большую устойчивость и эффективность. Вы невероятные профессионалы своего дела!»

Председатель Государственного Собрания Мордовии Владимир Чибиркин подчеркнул, что ему довелось участвовать в юбилейных мероприятиях, посвященных 25-летию тогда еще завода «Центролит»: «Были у вас и взлеты, были и трудные времена. К сегодняшнему юбилею вы пришли с большими достижениями. Мы благодарны руководству компании «РМ-Рейл» за модернизацию и развитие производства».

Звание «Почетный металлург» присвоено директору по производству Владимиру Сидоркову, почетное звание «Заслуженный работник промышленности Республики Мордовия» – сталевару электропечи плавильного участка цеха № 3 Сергею Силаеву, многие сотрудники в этот день были отмечены высокими наградами.