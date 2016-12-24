В Мордовии прошли съемки фильма «Традиционная эрзянская свадьба»

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Поволжский центр культур финно-угорских народов со съемочной группой из Москвы запечатлели обряд эрзянской свадьбы в селе Подлесная Тавла Кочкуровского района. Съемки проходили в Доме-музее «Этно-кудо» им. В.И. Ромашкина.
В создании фильма был задействован районный Центр национальной культуры, народных промыслов и ремесел, а также участники фольклорного ансамбля «Норовава» из села Старые Турдаки и ансамбля «Гайги Вайгель» из села Новая Пырма.
В результате будет снят фильм о традиционной эрзянской свадьбе, благодаря которому жители не только нашей республики, но и других регионов узнают больше об уникальном и богатом мире мордовской национальной культуры, о культурном наследии мордовского народа.
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