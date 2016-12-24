В Мордовию прибыл глава МЧС России Александр Куренков

14 июля в Мордовию с рабочей поездкой прибыл Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий Александр Куренков. Глава МЧС России оценит готовность территориального подразделения ведомства к реагированию на ЧС, в том числе посетит Центр управления кризисными ситуациями, пожарно-спасательный центр, испытательную лабораторию.



В аэропорту Саранска делегацию МЧС России во главе с Александром Куренковым встретили руководитель республики Артем Здунов и начальник Главного управления МЧС России по Республике Мордовия Сергей Репин.