В Мордовии будет построено семь межпоселковых газопроводов

В Мордовии на 2023 год запланировано начало строительства семи межпоселковых газопроводов. Два из них планируется завершить в этом году (до деревни Люля Чамзинского района и села Керамсурка Атяшевского района), пять - в следующем.

На догазификацию заключено около 4,5 тыс. договоров, газ подан в 3,4 тыс. домовладений.

Проведены проектно-изыскательные работы по пяти газопроводам к поселкам Молния и Вейсэ Большеберезниковского района, селу Вадово-Сосновка Зубово-Полянского района, деревне Верясы Темниковского района, а также к деревне Ковыляй Ковылкинского района.

Общая протяженность сетей составит 5,85 км.Строительно-монтажные работы запланированы на 2024-2025 годы.