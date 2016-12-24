В Мордовии будет построено семь межпоселковых газопроводов

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В Мордовии на 2023 год запланировано начало строительства семи межпоселковых газопроводов. Два из них планируется завершить в этом году (до деревни Люля Чамзинского района и села Керамсурка Атяшевского района), пять - в следующем.

На догазификацию заключено около 4,5 тыс. договоров, газ подан в 3,4 тыс. домовладений.

Проведены проектно-изыскательные работы по пяти газопроводам к поселкам Молния и Вейсэ Большеберезниковского района, селу Вадово-Сосновка Зубово-Полянского района, деревне Верясы Темниковского района, а также к деревне Ковыляй Ковылкинского района.

Общая протяженность сетей составит 5,85 км.Строительно-монтажные работы запланированы на 2024-2025 годы.

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