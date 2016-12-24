«Торама» выступит на молодежном форуме «iВолга»

Ежегодный молодежный форум пройдет в 11-й раз в Самарской области на Мастрюковской поляне. В период с 21 по 29 июля на одной площадке соберутся 2 тысячи резидентов из регионов Приволжского федерального округа, а также делегации из других субъектов Российской Федерации.



В рамках форума «iВолга» пройдет фестиваль народных праздников. Для участников и зрителей подготовят конкурсы народных костюмов, организуют сувенирные лавки от представителей регионов ПФО и проведут вечернюю программу с молодежным хороводом.



По информации Министерства культуры, национальной политики и архивного дела РМ, фольклорный ансамбль «Торама» 24 июля представит участникам форума свою концертную программу «Торама - музыка на все времена».