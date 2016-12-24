В Саранске проходит первый межрегиональный земельный форум «Мастор»

13 июля в Саранске начал работу первый межрегиональный земельный форум «Мастор», в котором принимают участие представители Росимущества, делегации Нижегородской, Ульяновской, Саратовской, Пензенской, Московской, Херсонской областей, республик Дагестан, Крым, Чувашия, Татарстан, Марий Эл и Мордовии. Планируется обсудить наиболее актуальные проблемы в области земельных и имущественных отношений.

От имени Главы Мордовии Артёма Здунова участников приветствовал председатель регионального Правительства Дмитрий Поздняков.

«Отмечу, межрегиональный земельный форум «Мастор – 2023» проводится в нашей стране впервые. Название форума выбрано не случайно. Слово «мастор» с мордовских языков – эрзянского и мокшанского – переводится как «страна», «территория», «земля». Богатые земельные ресурсы, которыми обладает Россия, при грамотном правильном распоряжении ими способны стать базой решения многих социально-экономических и политических проблем», – подчеркнул Дмитрий Поздняков.

Премьер-министр вручил ряд наград участникам мероприятия, также поздравил с днем рождения начальника Управления земельных отношений Федерального агентства по управлению государственным имуществом Елену Пустовалову.

В своем выступлении представитель Росимущества отметила, что в условиях непростой экономической ситуации особенно актуальным становится вопрос об эффективном управлении имуществом.

«С учетом поручения Правительства Российской Федерации Росимуществом сформирована позиция и алгоритм передачи федеральных земельных участков на иной уровень публичной собственности. Постановлением федерального Правительства определены дополнительные основания предоставления земельных участков без проведения торгов в рамках мер поддержки населения и отраслей экономики, оказавшихся в зоне риска из-за введения ограничений. Когда речь идет о реализации региональных социально значимых проектов, есть возможность задействования федеральных земельных участков, это позволит увеличить число рабочих мест и налоговых поступлений, при этом не потребует передачи федеральной земли в собственность региона», – сказала Елена Пустовалова.

Так, в Мордовии в 2022 году осуществлена передача из федеральной собственности 13 земельных участков площадью более 65 гектаров, благодаря чему в Саранске начато создание индустриального парка «Светотехника». В текущем году решен вопрос передачи в собственность республики земельных участков площадью 321 гектар.

На форуме презентована инвестиционная карта нашей республики, которая позволит обеспечить доступ к информации о необходимой инфраструктуре, площадках для реализации проектов и наличии преференциальных режимов на территории Мордовии.