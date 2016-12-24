В Саранске прокладывают трубы с дистанционной системой контроля

В столице Мордовии идет традиционная подготовка к отопительному сезону. В этом году на реконструкцию сетей и объектов теплоснабжения направят более 1,2 млрд рублей.

Всего будет заменено 25 км труб отопления и 2 км горячего водоснабжения. На место старых труб отопления устанавливают новые - стальные с изоляцией в герметичной оболочке. Между металлом и «оберткой» проходит контактная линия дистанционной системы контроля, что позволяет сразу найти место повреждения на магистрали.