В Саранске прокладывают трубы с дистанционной системой контроля

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В столице Мордовии идет традиционная подготовка к отопительному сезону. В этом году на реконструкцию сетей и объектов теплоснабжения направят более 1,2 млрд рублей.
Всего будет заменено 25 км труб отопления и 2 км горячего водоснабжения. На место старых труб отопления устанавливают новые - стальные с изоляцией в герметичной оболочке. Между металлом и «оберткой» проходит контактная линия дистанционной системы контроля, что позволяет сразу найти место повреждения на магистрали.
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Проект Мордовии по поддержке материнства вошел в ТОП-10 на форуме «Сильные идеи для нового времени»
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