В Саранске прокладывают трубы с дистанционной системой контроля

Наш город

В столице Мордовии идет традиционная подготовка к отопительному сезону. В этом году на реконструкцию сетей и объектов теплоснабжения направят более 1,2 млрд рублей.

Всего будет заменено 25 км труб отопления и 2 км горячего водоснабжения. На место старых труб отопления устанавливают новые - стальные с изоляцией в герметичной оболочке. Между металлом и «оберткой» проходит контактная линия дистанционной системы контроля, что позволяет сразу найти место повреждения на магистрали.

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