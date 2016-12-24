В саранской школе №20 обрушился потолок над сценой в актовом зале

По поручению Главы Мордовии дополнительные проверки безопасности зданий пройдут во всех учебных заведениях республики. Об этом Артём Здунов сообщил в своих аккаунтах в социальных сетях.

«Сегодня в школе №20 Саранска частично обрушился потолок над сценой в актовом зале. К счастью, никто не пострадал. Причины устанавливаются. Специалисты проведут комплексное обследование здания.

Эта школа 1959 года постройки. Если капремонт потребуется здесь оперативно, учащиеся будут переведены в ближайшие городские школы. Этот вопрос прорабатывает министерство образования, учеников и родителей своевременно проинформируем.

Дополнительные проверки безопасности зданий по моему поручению пройдут во всех учебных заведениях республики, включая учреждения культуры и допобразования. В случае выявления нарушений решение может быть только одно - срочное проведение требуемых ремонтных работ в полном объеме. Все службы и ведомства предупреждены об особой ответственности за результат проверочных мероприятий. Речь идет о безопасности детей, полагаться на случай недопустимо.

Мы ускоряем работы по капремонту школ. В прошлом году капитально отремонтировали 13 школьных зданий, в этом к началу учебного года завершим ещё 19. В 2024 году планируем ввод в эксплуатацию двух новых школ. В ближайшие три года капитальный ремонт требуется провести в 99 школьных зданиях республики, включили их в заявку в Минпросвещения России».