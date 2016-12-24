В саранской школе №20 обрушился потолок над сценой в актовом зале

Молодежь Мордовии - вместе с Президентом!
В столице Молрдовии состоялся Уличный фестиваль творческих сообществ «Для своих»
По поручению Главы Мордовии дополнительные проверки безопасности зданий пройдут во всех учебных заведениях республики. Об этом Артём Здунов сообщил в своих аккаунтах в социальных сетях.
«Сегодня в школе №20 Саранска частично обрушился потолок над сценой в актовом зале. К счастью, никто не пострадал. Причины устанавливаются. Специалисты проведут комплексное обследование здания.
Эта школа 1959 года постройки. Если капремонт потребуется здесь оперативно, учащиеся будут переведены в ближайшие городские школы. Этот вопрос прорабатывает министерство образования, учеников и родителей своевременно проинформируем.
Дополнительные проверки безопасности зданий по моему поручению пройдут во всех учебных заведениях республики, включая учреждения культуры и допобразования. В случае выявления нарушений решение может быть только одно - срочное проведение требуемых ремонтных работ в полном объеме. Все службы и ведомства предупреждены об особой ответственности за результат проверочных мероприятий. Речь идет о безопасности детей, полагаться на случай недопустимо.
Мы ускоряем работы по капремонту школ. В прошлом году капитально отремонтировали 13 школьных зданий, в этом к началу учебного года завершим ещё 19. В 2024 году планируем ввод в эксплуатацию двух новых школ. В ближайшие три года капитальный ремонт требуется провести в 99 школьных зданиях республики, включили их в заявку в Минпросвещения России».
Поделиться в соц. сетях:
В столице Молрдовии состоялся Уличный фестиваль творческих сообществ «Для своих»
В МГУ имени Н. П. Огарева в настоящее время обучаются более 700 студентов из Индии
В Мордовии выявили и поставили на учет почти 59 тысяч объектов недвижимости, ранее не имевших правообладателя
Проект Мордовии по поддержке материнства вошел в ТОП-10 на форуме «Сильные идеи для нового времени»
Все принятые решения по вопросам граждан Артём Здунов поручил взять на особый контроль