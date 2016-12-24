Мордовский краеведческий музей им. И.Д. Воронина станет первым в регионе музеем-участником проекта креативной лаборатории «Прожектор»

С 10 июля по 1 декабря 2023 года «Ресурсный центр «Волонтеры культуры Мордовии» реализует совместно с Мордовским республиканским объединенным краеведческим музеем им. И.Д. Воронина проект креативной лаборатории «Прожектор».

Креативная лаборатория «Прожектор» – это комплексный неформально-образовательный и творческий проект на стыке креативных индустрий (дизайна, рекламы, медиа и др.), направленных на разработку визуальной коммуникации учреждений культуры Российской Федерации.

Мордовский краеведческий музей имени И.Д. Воронина станет первым в республике музеем-участником проекта «Прожектор». К проекту будут привлечены региональное экспертное сообщество (журналисты, SMM-специалисты, сотрудники пресс-центров, музеев, волонтерского корпуса в сфере культуры), а также добровольцы в сфере культуры и музейной среде – непосредственные участники проекта. Волонтеры культуры совместно с наставниками проведут PR-акции, снимут видеоролики, популяризирующие деятельность музея.

«Прожектор» способствует созданию устойчивого интереса аудитории к новым форматам презентации музейной деятельности, формированию системы наставничества добровольцев и учреждений культуры в республике.

К проекту могут присоединиться сотрудники и волонтеры музеев Мордовии, а также все желающие. Для участия необходимо пройти регистрацию на портале «Добро.ru» (выбрать направление «культура и искусство») и подать заявку по ссылке.