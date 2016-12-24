Две пары из Мордовии поженятся на Всероссийском свадебном фестивале на выставке «Россия»

С 12 по 19 мая на Международной выставке-форуме «Россия» пройдет первый Всероссийский свадебный фестиваль.



За неделю сочетаются узами брака больше 150 пар. В их числе будут и две пары из Мордовии – Роман Маньчев и Надежда Першина, а также Вадим Луфанин и Наталья Краснопивцева.



Ведущими церемонии выступит семейная пара Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук, а брак официально зарегистрируют сотрудники Управления ЗАГС Москвы.



Молодоженам передадут огонь Всероссийского семейного очага «Сердце России», который был зажжен в рамках торжественной церемонии старта Года семьи c участием Президента Владимира Путина.



«Мы хотим, чтобы этот день запомнился молодоженам и их родным на всю жизнь, вместе с Правительством Москвы мы приготовили для них несколько сюрпризов. Первый танец пары исполнят под песню Юлианны Карауловой, а позднее для них и гостей выставки споют Ирина Дубцова и Полина Гагарина», - говорит заместитель генерального директора выставки «Россия» Анастасия Звягина.



На целую неделю, с 13 по 19 мая, выставка превратится в пространство, на площадках которого будут заключаться браки, проводиться театрализованные шествия, мастер-классы, концерты и представления. Каждый день фестиваля, начиная с 13 мая, будет посвящен одному из этапов свадебного обряда: сватовству, помолвке и обручению, девичнику и мальчишнику, выкупу и свадебным гуляниям, свадебному пиру.

Интересная и насыщенная программа покажет гостям Выставки, что традиции могут быть современными и актуальными, продемонстрирует, насколько разнообразна и неповторима культура в разных регионах страны.



Завершится фестиваль ярко - кульминационной точкой станет масштабный свадебный флешмоб, в котором примут участие все зрители.